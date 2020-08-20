Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş aradığı ismi Kolombiya'da buldu /20 Ağustos 2020 19:41

Beşiktaş aradığı ismi Kolombiya'da buldu

Sergen Yalçın ile son haftalarda çıkış yakalayan ve Süper Lig'i üçüncü bitiren Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

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Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurma arzusundaki Kartal, transferde de ince eleyip sık dokuyor.Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş aradığı ismi Kolombiya'da buldu. Siyah-beyazlı kurmayların 29 yaşındaki Carlos Sierra için kulübü CD America de Cali'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah'ı kadrosuna katan ve Brezilyalı stoper Welinton'u imza aşamasına getiren Beşiktaş, Carlos Sierra'yı transfer gündemine aldı.

Kolombiya basınında yer alan Ajansspor'un derlediği habere göre, siyah-beyazlılar, Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra için teklifte bulundu.

Haberde, siyah-beyazlı ekibin 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. 2020 sezonunda 8 karşılaşmada forma giyen Sierra; 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde doğan 29 yaşında, 183 boyundaki Sierra, merkez orta sahada görev yapıyor ve sol ayağını kullanıyor. Kolombiyalı oyuncu daha önce CA Independient, Tauro FC, Deportivo Lara ve CD Iquique formasını giydi.
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