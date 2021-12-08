Beşiktaş Avrupa defterini farklı mağlubiyetle kapattı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasında Almanya'da Borussia Dortmund'a konuk oldu.Karşılaşmaya çıkarken Şampiyonlar Ligi'nden elenmeyi garantileyen Beşiktaş, bu mücadeleden de 5-0 mağlup ayrıldı.İki tarafın da gerçek bir üstünlük kuramayarak başladığı maçta Dortmund gol perdesini 28.dakikada açtı. Bellingham topla ceza sahası yayına doğru sokulup solundaki Malen'i gördü. Malen sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vuruşunu yaptı. Ersin'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Dortmund karşılaşmada 1-0 öne geçmiş oldu.Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Necip'in sağ kanattan ortasında Larin topa doğru hareketlenmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.Devrenin son dakikalarında ise Beşiktaş tam bir şok yaşadı. Önce; Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.Sonrasında Welinton müdahalesi dolayısıyla kırmızı kart gördü. Hakem Letexier, pozisyonu VAR'dan izleyerek onadı. Sonrasında topun başına geçen Marco Reus, topu sol köşeden ağlara yolladı ve farkı ikiye çıkardı.Devrenin 2-0 Dortmund lehine sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ta ikinci yarıda Kenan Karaman, yerini Rosier'e bıraktı. Bu değişikliğe rağmen 53.dakikada fark üçe çıktı. Verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Reus, Necip'ten sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara yollayan Reus; kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetmiş oldu.Oyuna sonradan giren Haaland; önce 67.dakikada sol kanattan sıfıra inen Schulz'ün ortasında, sonra da 80.dakikada Dahoud'un kullandığı köşe vuruşunda kafayı vurarak 2 gol birden buldu. Böylece maçın skoru belirlenmiş oldu ve Dortmund Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etmiş oldu.Bu skorun ardından Beşiktaş, gruptaki 6.maçını kaybetmiş oldu ve 0 puanla Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oldu.Borussia Dortmund puanını 9'a çıkarıp Sporting ile puanlarını eşitlese de ikili averajdan dolayı Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kaynak: