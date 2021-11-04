Beşiktaş Avrupa'da yine farklı kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu.





Karşılaşmanın başından itibaren üstün oyununu sürdüren Sporting karşılaşmadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.





28.dakikada Savunmanın arkasına atılan topa Nunes hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pedro Goncalves topu ağlara gönderdi ve Sporting 1-0 öne geçmiş oldu.





38.dakikada ceza sahasında topla buluşan Goncalves topu ağlara gönderdi. Sadece 3 dakika sonra Paulinho ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı ve top direk dibinden ağlarla buluşturdu. Böylece ilk yarının skorunu Sporting lehine 3-0 tescillemiş oldu.





İkinci yarının başlamasıyla beraber Sporting'in önce bir topu direkten döndü ardından sol kanattan Matheus Reis'in ön direğe kestiği topu Welinton kesti. Seken top Sarabia'nın önünde kaldı. Sarabia da topu boş kaleye gönderdi. Skor 4-0'a gelmiş oldu. Maçta başka gol olmadı ve böylece Sporting 19 Ekim'de 4-1 kazandığı maçın ardından bu maçı da 4-0 kazanmış oldu.





Grupta henüz puan alamayan Beşiktaş, son sırada yer alırken bir sonraki maçını 24 Kasım'da İstanbul'da Ajax ile oynayacak.





Sporting ile grupta oynadığı ilk maçı da 4-1 kaybeden Beşiktaş, B.Dortmund'a 2-1 ve bir diğer rakibi Ajax'a ise 2-0 mağlup olmuştu.





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