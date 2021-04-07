Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı /07 Nisan 2021 21:17

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından zirvede rakipleriyle arasındaki fark azalan Beşiktaş, evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenerek yeni haftayı da lider kapattı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleye hızlı başlayan taraf siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş'ın 24 dakika içinde 3 şutu direkten döndü. (1' Ghezzal 17' Cenk Tosun 24' Welinton)

Cenk Tosun golle döndü

Siyah-beyazlı formayla 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park'ta forma giyen Cenk Tosun, 11. dakikada takımını öne geçirdi. Rachid Ghezzal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Atiba Hutchinson ön direkte kafayla topu altıpasa doğru indirdi. O bölüme iyi hareketlenen Cenk tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol sonrası Alanyaspor üst üste net fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlardan gol sesi çıkmayınca Beşiktaş ilk 45 dakikayı tek golle üstün kapadı.
 
İkinci yarıda da Aytemiz Alanyaspor çok net fırsatları cömertçe harcadı. Farkı artırmanın yollarını arayan Beşiktaş ise 58'de bir gol daha bularak iyice rahatladı.

Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ortasında Moubandje'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Atiba Hutchinson tek pasla Rachid Ghezzal'a bıraktı. Ghezzal, sağ çaprazdan sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Cezayirli futbolcu bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Josef Erzurum'da yok

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, 74. dakikada Adam Bareiro'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Gecede son sözü söyleyen  Georges-Kevin N'Koudou oldu. 71. dakikada oyuna giren N'Koudou, Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla 85' skoru 3-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Sergen Yalçın'ın ekibi rakibini her iki devrede bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 2 hafta sonra kazandı ve liderliğini sürdürdü. Konuk Alanyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.

Puan durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı Sonraki Haber >>

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:27