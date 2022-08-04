Beşiktaş Başkanı Çebi'den çok konuşulacak Emirhan İlkhan açıklaması

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın İtalyan ekibi Torino'ya transferiyle ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Çebi, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.





Çebi, genç futbolcunun kendilerini menajeriylle muhatap ettiğini belirtti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide merak edilenleri yanıtladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide merak edilenleri yanıtladı.

"MENAJERİYLE MUHATAP ETTİ"





Torino'ya gitmek üzere olan Emirhan İlkhan için konuşan Ahmet Nur Çebi, yaşananları tek tek anlattı.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:"Zorla güzellik olmaz. Kimseye ne yalvarırız, ne de sert bir tavır koyarız. Emirhan'a 'Burada kalman için orada ne veriyorlarsa verelim' dedik. Arkadaş bizi sadece menajeriyle muhatap etmek istiyor. Bir emek verdi. Emeklere teşekkür etmemiz gerek. UEFA'nın 18 yaşının altında olan futbolcularla ilgili olarak sert tedbirleri var. Önceden de yapsanız kontrat sayılmıyor. Beşiktaş'ın altyapısından gelen bir oyuncu. Kulübüne bir değer verir, kontrat yaparsınız. Emirhan ile yaptığımız sözleşme vardı. Futbolcunun menajeri 0 bedelle çıkış talep etti. Biz de olmayacağını söyledik. 4.5 milyon Euro verildiği takdirde gidebileceği bir anlaşma yapıldı. Çıkış maddesini koymasaydık sözleşme uzatmayacaktı. Sosyal medyadaki tavırları art niyetli buluyorum. Bu kadar az süre alan bir oyuncuyu yurt dışından getirsek bu fiyata bize hesap sorarsınız."Emirhan'ın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri. Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum. Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik, telefonları açmadılar."