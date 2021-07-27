Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'gizli' transfer açıklaması /27 Temmuz 2021 00:23

Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'gizli' transfer açıklaması

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin yapılmadan önce konuşulmasının, kulübe zarar vereceğini belirterek, "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" dedi.

Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin ilçedeki bir restoranda düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesine katıldı.

Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, transfer sürecine değinerek, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluklarından da bahseden Çebi, şöyle konuştu:

"Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın."

Gece, Beşiktaş marşlarının çalınması ve müzik eşliğinde devam etti.
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