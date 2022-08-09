Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Başkanı Çebi'den Talisca açıklaması /09 Ağustos 2022 21:42

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Talisca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Çebi, siyah beyazlı formayı giydiği dönemde taraftarın ve otoritelerin beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili konuştu.

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Adı dönem dönem eski takımı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili Beşiktaş Başkanı Çebi'den yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

cumhurşyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor yayınında açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, eski oyuncuları Anderson Talisca'nın transferi için gelen soruya, "Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem" şeklinde cevap verdi.
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