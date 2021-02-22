Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Başkanı: Yurt dışından hakem transfer edelim /22 Şubat 2021 10:11

Beşiktaş Başkanı: Yurt dışından hakem transfer edelim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum, ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum" dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi havuz medyasına ilginç açıklamalarda bulundu.

'Tecrübeli hakemler hata yapınca kabullenmekte zorlanıyorum'

Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Kulüp başkanları basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da çoğu başkan beni arıyor" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum."


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