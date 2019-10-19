Beşiktaş, Başkent'ten istediğini alamadı

Ankaragücü Beşiktaş maçı ile bu akşam Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti.

Maçın ilk dakikalarında tempo yükseldi.





Rakibine sert giren Caner sarı kart gördü..





Elneny'nin 33. dakikadaki şutunu Korcan kontrol etti.





İkinci yarıda Beşiktaş oyunu rakip yarı alana yığdı.





67. dakikada sakatlanan Burak yerini Umut’a bıraktı.





Sedat oyundan çkarken hakemle tartışınca kırmızı kart gördü.





87. dakikada Diaby net fırsatı harcadı, Kulusiç gole izin vermedi.





Maç başladığı gibi bitti.





İLK 11'LER





Ankaragücü: Korcan, Pinto, Sedat, Pazdan, Faty, Hasan, Kitsiou, İlhan, Moke Abro, Kulusic, Orgill





Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak