Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Belediye Başkanı da koronavirüse yakalandı /24 Ekim 2020 21:26

Beşiktaş Belediye Başkanı da koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirttiği ifade edildi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akpolat, "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

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