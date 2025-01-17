Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Savcılıkta kendisine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmak istemediği sorulan Akpolat, "Örgüt üyesi olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" dedi. Beltaş yönetim kurulu üyeliğine atanma süreci sorulan Akpolat, "Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim teklifimle seçilebileceği gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi diye hatırlıyorum. Önder Gedik ve Esra Yenidünya'nın atanma süreç ise yine ortak bir akılla olmuştur. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim olur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Ben bu hususu sonradan öğrendim. Yönetim kurulundaki isimleri görevleri sebebiyle tanıyorum" şeklinde cevap verdi.





"YÖNETİM KURULU BAŞKANI İNİSİYATİF KULLANDI"

Savcılık, Rıza Akpolat'a Beltaş'a ait Ortaköy ile Rumeli Hisarı'ndaki taşınmazların satılmasına ne zaman ve kim tarafından karar verildiğini sordu. Akpolat'ın bu soruya cevabı ise, "Satışın kararını şirket kendisi vermiştir. Satış sürecinin ne zaman başladığı hususunda bilgim yoktur. Satış gerekçesini de bilmiyorum" şeklinde oldu. Rıza Akpolat, taşınmazın satım sürecine ilişkin ihale sürecinin başlatılması konusunda yönetim kurulu kararının bulunmadığı konusundaki soruya, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim Kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder Gedik inisiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir" cevabını verdi.





"DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILDIĞI İÇİN MUTLU OLDUM"

Savcılık, 26 Temmuz 2024'te Beltaş'a ait bir taşınmazın satımında ihaleye sunulan teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiğini ve Elif Lpg ve Taşınmaz isimli firmanın 470 milyon 760 bin TL'ye ihaleyi kazandığını, ancak taşınmaz hakkında 8 Ocak 2025'te Başsavcılıkça alınan raporda taşınmazın satım tarihinde 580 milyon 825 bin TL değerinde olduğunu, rapor tarihinde ise değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu belirterek, bu hususta söyleyeceklerinin olup olmadığını sordu. Rıza Akpolat, "Bina satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum" şeklinde cevap verdi.





SORULARIN ÇOĞU BELTAŞ HAKKINDA

Savcılığın Rıza Akpolat'a sorduğu soruların büyük çoğunluğunun Beltaş ve Beltaş'ın düzenlediği ihaleler hakkında olduğu görüldü. Akpolat ise Beltaş ve düzenlediği ihaleler hakkında bilgi sahibi olmadığını, Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, söz konusu firmaların belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmediğini, ayrıca belediyenin yaptığı ihalelerde de usulsüzlük olmadığını söyledi.





"KİMSEDEN MADDİ MENFAAT TALEP ETMEDİM"

Savcılık, Rıza Akpolat'a, "Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?" sorusunu yöneltti.





Akpolat bu soruya, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazıların ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem. Ben 2,5 milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halkla temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısiyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir. Soruşturmaya konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısmları bize ait değildir. Bunları belirtmek istiyorum. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.





AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDAKİ SEVK YAZISI: "FİRMALARI AKRABALARININ ÜZERİNE YAPTI"

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkındaki savcılık sevk yazısında, "Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği iddia Aziz İhsan Aktaş’ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallara riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmalar tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.





"AMACI KAMU KURULUŞLARINDAN İHALE ALMAK"

Sevk yazısında, "Bu firmaların girdiği ihale dosyaları temin edilmiştir. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece Elif LPG ve Provek İlaç isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine kayıtlı olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edilmiştir. Suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarından ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, edimin ifasına fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işleyerek amacına ulaştığı ve suçtan elde ettiği geliri akladığına ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller elde edilmiştir" denildi.





"EN YOĞUN FAALİYET BEŞİKTAŞ BELEDİYESİYLE"

Savcılık, "Aziz İhsan Aktaş’ın kamu kurum ve kuruluşlarından ihale alma sürecinde rüşvet verme suçunu islediği hususunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın firması üzerine kayıtlı ve kendisine ait olan 2 aracı değerinin çok üzerinde bir fiyata satın alıp, ödediği miktarın altında satışa sunması, bu satış işleminden kısa bir süre sonra Belediyenin iştirakının gizli, sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve mevcut aşma itibariyle kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi'nden almış oldukları ihale sayısı dikkate alındığında, Aziz ihsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, belediye başkanı Rıza Akpolat ile birbirlerini tanıma ihtimalleri olmadığı, nitekim aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiştir. Araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur" değerlendirmesinde bulundu.



