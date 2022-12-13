Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Belediyesi’nin eski yöneticilerine operasyon /13 Aralık 2022 18:02

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yöneticilerine operasyon

Polis ekipleri Beşiktaş Belediyesi'nin eski yöneticilerine operasyon düzenledi. 16 kişi gözaltına alındı, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise aranıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi'nin eski yöneticilerine ‘çıkar amaçlı örgüt kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ operasyonu düzenlendi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski belediye başkan yardımcılarından Rıfat Örnek, eski belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile eski zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hüseyin Avni Sipahi ile Selçuk Bartınlı da var.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında ise yakalanma kararı bulunduğu ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: OPERASYONUN MEVCUT YÖNETİMLE İLGİSİ YOK

Beşiktaş Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014-2018 yıllarında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.”
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