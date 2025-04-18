Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturmada flaş gelişme! 5 kişi tutuklandı /18 Nisan 2025 23:36

Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturmada flaş gelişme! 5 kişi tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olma iddiasıyla 13 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan Akpolat, için savcı tutuklama talep etmişti Rıza Akpolat ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında olduğu 23 kişi tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında dün sabah 12 kişi daha gözaltına alınmıştı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol ile serbest bırakılması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 7 kişiyi ise adli kontrolle serbest bıraktı. Tutuklananlar arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da bulunuyor.
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