Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonun sorumlusu olarak gösterilen Aktaş gözaltında /13 Ocak 2025 19:55

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonun sorumlusu olarak gösterilen Aktaş gözaltında

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak gösterilen 'suç örgütü' lideri Aziz İhsan Aktaş, gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri'ne yönelik 'suç örgütü üyeliği', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturması kapsamında, 'suç örgütü'nün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonun sorumlusu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:09:12