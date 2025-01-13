Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonun sorumlusu olarak gösterilen Aktaş gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri'ne yönelik 'suç örgütü üyeliği', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Soruşturması kapsamında, 'suç örgütü'nün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 40'a yükseldi.



Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.