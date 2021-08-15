Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş bir transferi daha açıkladı /15 Ağustos 2021 21:20

Beşiktaş bir transferi daha açıkladı

Son günlerde yaptığı transferlerle ses getiren Beşiktaş yönetimi bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı.

SHABER3.COM

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den ayrılan Mert Günok'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabı üzerinden "Beşiktaş'a hoş geldin Mert Günok" başlıklı bir video yayınlandı.

2017 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, dört sezonda 118 maça çıkarken 2019/20 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
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