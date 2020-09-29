Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Sporting Lizbon formasını giyen Valentin Rosier için yaklaşık 15 gündür girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaştı.Yönetim, Fransız sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı. Portekiz kulübüyle yapılan görüşmelerde de aradaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği belirtildi.





Beşiktaş eğer Sporting ile el sıkışırsa Rosier'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacak. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





BeinSports'un haberine göre Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier ile prensipte anlaştı.