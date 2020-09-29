Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş bir transferi daha bitirdi /29 Eylül 2020 21:21

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Konyaspor maçında 4-1 sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Beşiktaş, sağ bek transferinde son noktaya geldi. Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon'da oynayan Valentin Rosier ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Sporting Lizbon formasını giyen Valentin Rosier için yaklaşık 15 gündür girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaştı.Yönetim, Fransız sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı. Portekiz kulübüyle yapılan görüşmelerde de aradaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği belirtildi.

Beşiktaş eğer Sporting ile el sıkışırsa Rosier'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacak. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

BeinSports'un haberine göre Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier ile prensipte anlaştı.
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