Beşiktaş Brezilyalı yıldız ile anlaşma sağladı

Fanatik'in aktardığı habere göre Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, dün İstanbul'a geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.





Ayrıca sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün, son olarak İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen ve serbest oyuncu konumunda olan sağ bek Ezequiel Schelotto için transfer teklifinde bulundukları belirtildi.





İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer teklifinde bulunduğu oyuncu, aynı zamanda Rus ekibi Spartak Moskova'dan da bir teklif aldı. Fakat öncelikle İtalya Serie A'ye geri dönmek isteyen oyuncu için Genoa'nın da devrede olduğu aktarılıyor.





Buenos Aires doğumlu olan ve İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 31 yaşındaki sağ bek, geride bıraktığımız sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da geçirdikten sonra bu yaz serbest kalmıştı. Schelotto, kariyerinde ise daha önce Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting formaları da giymişti.