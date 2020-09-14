Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Brezilyalı yıldız ile anlaşma sağladı /14 Eylül 2020 19:43

Beşiktaş Brezilyalı yıldız ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile anlaşma sağlandı.Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmişti.

SHABER3.COM

Fanatik'in aktardığı habere göre Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, dün İstanbul'a geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün, son olarak İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen ve serbest oyuncu konumunda olan sağ bek Ezequiel Schelotto için transfer teklifinde bulundukları belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer teklifinde bulunduğu oyuncu, aynı zamanda Rus ekibi Spartak Moskova'dan da bir teklif aldı. Fakat öncelikle İtalya Serie A'ye geri dönmek isteyen oyuncu için Genoa'nın da devrede olduğu aktarılıyor. 

Buenos Aires doğumlu olan ve İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 31 yaşındaki sağ bek, geride bıraktığımız sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da geçirdikten sonra bu yaz serbest kalmıştı. Schelotto, kariyerinde ise daha önce Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting formaları da giymişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş Brezilyalı yıldız ile anlaşma sağladı Sonraki Haber >>

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:19