Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Bronckhorst ile yollarını ayırdı /30 Kasım 2024 23:33

Beşiktaş Bronckhorst ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ta, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi feshedildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından eleştirilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması bekleniyordu. Hollandalı hoca bugünkü antrenmana katılmamıştı.

HÜSEYİN YÜCEL’DEN KRİTİK MESAJ

Beşiktaş’ta futbolun sorumlusu Hüseyin Yücel, Macaristan’da oynanan Maccabi Tel Aviv maçının ardından Giovanni van Bronckhorst’a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini bizzat iletti.

VAN BRONCKHORST’UN TAZMİNATI AÇIKLANMADI

van Bronckhorst’un sözleşmesinde yer alan fesih tazminatının 2.5 milyon Euro olduğu ifade edilliyor ancak Beşiktaş'tan konuyla ilgili henüz resmi bir bildiri yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş Bronckhorst ile yollarını ayırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:42