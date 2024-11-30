Beşiktaş Bronckhorst ile yollarını ayırdı





HÜSEYİN YÜCEL’DEN KRİTİK MESAJ





VAN BRONCKHORST’UN TAZMİNATI AÇIKLANMADI

Beşiktaş'ta, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi feshedildi.KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından eleştirilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması bekleniyordu. Hollandalı hoca bugünkü antrenmana katılmamıştı.Beşiktaş’ta futbolun sorumlusu Hüseyin Yücel, Macaristan’da oynanan Maccabi Tel Aviv maçının ardından Giovanni van Bronckhorst’a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini bizzat iletti.van Bronckhorst’un sözleşmesinde yer alan fesih tazminatının 2.5 milyon Euro olduğu ifade edilliyor ancak Beşiktaş'tan konuyla ilgili henüz resmi bir bildiri yapılmadı.