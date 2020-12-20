Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 4 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.





18'inci dakikada Josef de Souza'nın pasında Mensah'ın ceza sahası içinde kontrol etmeye çalıştığı top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.





22'nci dakikada N'Koudou topu sol çaprazdan içeri kesti. Arka direkte Aboubakar ve Welinton meşin yuvarlağa doğru hareketlenirken, iki futbolcu da topa dokunamadı.





40'ıncı dakikada kaleci Ersin Destanoğlu istediği pası veremedi ve top Gomes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Ersin Destanoğlu başarılı olurken sol çaprazda topu önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun kötü vuruşu dışarı çıktı.





İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





53'üncü dakikada Gomes'in pasıyla topla buluşan Muhammed, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak zayıf şut Ersin Destanoğlu'nda kaldı.





57'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan bindiren Necip Uysal, ceza sahasına girdi ve ortasını yaptığı sırada Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.





59'uncu dakikada topun başına geçen Aboubakar, topu ağlara gönderdi: 1-0.





63'üncü dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile kontra atağa çıktı. Bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Mensah, topu ceza sahasına kadar sürdü ve sonrasında N'Koudou'ya "al da at" pası verdi. N'Koudou topu boş ağlara göndererek farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.





69'uncu dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya ön direkte şık bir dokunuş yapan Vida, ağları sarstı: 3-0.





71'inci dakikada hızlı paslarla rakip ceza sahasına giren Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgeden topa vuran Aboubakar, bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.





Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.





Yayıncı kuruluş protesto edildi





Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin aldığı ortak karar doğrultusunda, ödemelerin gecikmesi sebebiyle maçın başlama düdüğünün ardından futbolcular yaklaşık bir dakika olduğu yerde bekleyip topa dokunmayarak yayıncı kuruluşu protesto etti. Erzurumspor'da bu kararı unutan birkaç futbolcu başlama düdüğüyle birlikte paslaşmaya başlarken, Beşiktaşlı oyuncuların uyarısı sonucunda iki takım da bir dakika boyunca mücadeleyi bıraktı.