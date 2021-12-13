Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş cephesinden yeni teknik direktör açıklaması /13 Aralık 2021 22:01

Beşiktaş cephesinden yeni teknik direktör açıklaması

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarının devam ettiği Beşiktaş'ta konuyla ilgili bir toplantı yapıldı.

SHABER3.COM

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yeni teknik direktör konusunda karar vermek için Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde toplandı.

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı.

Kartal'da yönetim kurulu üyeleri son sözlerini söyledi ve öğle saatlerinde başlayan toplantı, akşam sona erdi.

ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM AMA...

Toplantının ardından Beşiktaş, Kayserispor maçında teknik sorumlu olarak sahaya çıkan U19 Takımı'nın teknik direktörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde yeni bir teknik adam karar verebileceği öğrenildi.

Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası açıklama yaptı:

"Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız"

Kazancı, “Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?” sorusuna ise, "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak." şeklinde yanıt verdi.

Bruno Pinheiro da gündemde. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Farke ile anlaşamadık. Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş cephesinden yeni teknik direktör açıklaması Sonraki Haber >>

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:29