Beşiktaş derbisini kazanan Trabzonspor, Karadeniz derbisini de kazandı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'u konuk etti.





İlk gol 23. dakikada Rizesporlu Melnjak'tan geldi.





40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.





45+2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.





Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.





İkinci yarıda yağmur sahayı ağırlaştırdı.





73. dakikada Sturidge'nin ortasında Sörloth skoru 1-1'e getirdi. Bu gol öncesi Rizespor'un penaltı itirazı vardı.





Maçın son dakikasında Uğurcan'ın başlattığı atakta topu karambolde önünde bulan Nwakaeme Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golü attı.





ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 5-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının 11’inden farklı olarak Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Kartal bu maçta Abarhoun, Vetrih, Scepovic ve Pauw'un yerine 11'de Talbi, Oğulcan, Diomande ve Abdullah'a görev verdi.





TALBI İLE ABDULLAH İLK KEZ





Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Montasssar Talbi, bu sezon ilk kez bir maçta forma giydi. Bu sezon Gençlerbirliği, Demir Grup Sİvasspor ve Göztepe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Abdullah Durak ise bu sezon ilk kez Trabzonspor maçıyla 11'de sahaya çıktı.





KARAMAN'DAN İDEAL 11'E DÖNÜŞ





Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynadıkları maçta 4 oyuncusunu dinlendirerek 11'de 4 farklı ismi sahaya süren Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden ideal 11'e dönüş yaptı. Basel karşılaşmasında Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'yi kulübede oturtan ve bu oyuncuların yerine Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'ye görev veren Karaman, Çaykur Rizespor mücadelesinde ise bu oyuncuların yerine Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'ye yeniden 11'de forma fırsatı tanıdı.





RİZESPORLU TARAFTARLAR, TRABZONSPOR TARAFTARINI ÇİÇEKLE KARŞILADI





Çaykur Rizespor ile Trabzonspor taraftarları arasında son dönemde yaşanan bazı tatsızlıkların önüne geçmek için karşılaşma öncesi önemli adım atıldı. Yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi maça gelen Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçekle karşılayarak dostluk mesajı verildi.





TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI





Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin önemli kısmını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.