Beşiktaş direkten döndü, turlamayı başardı; play-off’taki rakip Lausanne

Beşiktaş ile St. Patrick’s, Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İstanbul'da karşılaştı.



Ole Gunnar Solksjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. tur rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patricks’i ağırladı. Deplasmandaki ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşen Siyah-Beyazlı ekip, kalan dakikalarda 3 gol bulup sahadan 3-2 galip ayrıldı ve toplamda 7-3’lük skorla adını play-off turuna yazdırdı.

St. Patricks, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti.



İKİ FARKLI GERİYE DÜŞÜP KORKUTTU



Mücadeleye ilk maçtaki 4-1’lik galibiyetin rahatlığıyla çıkan Beşiktaş, kalesinde iki gol görerek korkuttu. Maçın hemen başında penaltı kazanan St. Patricks, Canor Carty’nin Mert Günok’u mağlup etmesiyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu golle moral bulan konuk ekip, 43’te Ryan McLaughlin’in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.



EGE TIKNAZ, GERİ DÖNÜŞÜN ATEŞİNİ YAKTI



Büyük boşlukların gözlendiği Tüpraş Stadyumu’ndaki taraftarlar kötü futbola ve yenilen gollere tepki gösterirken; 43. dakikada kale önünde oluşan karambolde topu ağlara gönderen Ege Tıknaz, geri dönüşün ateşini yaktı. Bu golle konuk ekibin tur hayalleri büyük ölçüde sönerken; ilk yarı 2-1 sona erdi.



BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIDA ATTIĞI GOLLERLE KAZANDI



İkinci yarıya daha baskılı başlayan Beşiktaş, 49’da Tammy Abraham’ın golüyle 2-2’lik eşitliği yakaladı. Bu gol, İrlanda ekibinin tur hayallerini iyice bitirerken; mücadelenin 79. dakikasında Joao Mario skoru ilan etti: 3-2.



PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİP LAUSANNE



St. Patricks karşısında iki maçı da kazanarak ülke puanına katkıda bulunan Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde Konferans Ligi’nde lig aşamasına kalacak. Elenmesi halinde ise Avrupa’ya veda edecek.



Beşiktaş, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ile başlamış ancak 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek elenmişti.