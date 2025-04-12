Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Divan Toplantısı'nda ortalık karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı /12 Nisan 2025 16:54

Beşiktaş Divan Toplantısı'nda ortalık karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yumruklu saldırıya uğradı. Çıkan kavganın ardından Divan Kurulu tatil edildi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı.

Sabah saatlerinde eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerilim, akşam saatlerinde yeniden alevlendi.

HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Arat ile Yamantürk arasında tansiyon tekrar yükselirken, Yamantürk Arat'a fiziksel müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından kürsüye çıkan bir kişi Hasan Arat'a yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

DİVAN KURULU TATİL EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından kürsüde gerilim yükselirken, polis ekipleri salona girerek yaşananlara müdahale etti.

Divan Kurulu çıkan kavganın ardından tatil edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş Divan Toplantısı'nda ortalık karıştı: Hasan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:24