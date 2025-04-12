Beşiktaş Divan Toplantısı'nda ortalık karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı





HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI

Beşiktaş'ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı.Sabah saatlerinde eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerilim, akşam saatlerinde yeniden alevlendi.Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Arat ile Yamantürk arasında tansiyon tekrar yükselirken, Yamantürk Arat'a fiziksel müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından kürsüye çıkan bir kişi Hasan Arat'a yumruklu saldırı gerçekleştirdi.Bu gelişmenin ardından kürsüde gerilim yükselirken, polis ekipleri salona girerek yaşananlara müdahale etti.Divan Kurulu çıkan kavganın ardından tatil edildi.