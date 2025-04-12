Beşiktaş Divan Toplantısı'nda ortalık karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı

Sabah saatlerinde eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerilim, akşam saatlerinde yeniden alevlendi.
HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI
Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Arat ile Yamantürk arasında tansiyon tekrar yükselirken, Yamantürk Arat'a fiziksel müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından kürsüye çıkan bir kişi Hasan Arat'a yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
DİVAN KURULU TATİL EDİLDİ
Bu gelişmenin ardından kürsüde gerilim yükselirken, polis ekipleri salona girerek yaşananlara müdahale etti.
Divan Kurulu çıkan kavganın ardından tatil edildi.