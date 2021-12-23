Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1'le geçti

Beşiktaş, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.









Puan Durumu:





Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı.Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cyle Larin ve 60. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin sayısı 3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, 82. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Beşiktaş'ın 21. dakikada Michy Batshuayi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun 41. dakikada kullandığı penaltıyı Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu kurtardı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Göztepe ise 14 puanla 19. sırada yer buldu.