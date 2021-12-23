Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1'le geçti /23 Aralık 2021 22:16

Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1'le geçti

İstanbul'da Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü ve rakibinin bir de penaltıdan yaralanamadığı maçı 2-1 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cyle Larin ve 60. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin sayısı 3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, 82. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ın 21. dakikada Michy Batshuayi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun 41. dakikada kullandığı penaltıyı Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu kurtardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Göztepe ise 14 puanla 19. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Kaynak: Cumhuriyet

Puan Durumu:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1'le geçti Sonraki Haber >>

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:51