Beşiktaş evinde zorlanmadı

Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi, 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçının 7. dakikasında oldukça güzel bir asist yaparak taraftarların alkışını aldı. Michy Batshuayi ise siyah-beyazlı takımda ilk gollerini atarak, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Bu sezon oynadığı ilk dört Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş, lig tarihinde üçüncü kez bunu başardı.(1968/69, 1985/86, 2021/2022).

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

Beşiktaş hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Daha sonra Antalyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.









Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.





Öncelikle Beşiktaş savunmasının önemli ismi Domagoj Vida, sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi. Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu.





Siyah-beyazlıların yeni yıldızı Alex Teixeira da sakatlık yaşadı. Maç öncesi de sakatlıktan yeni döndüğü için oynayıp oynamadığı belirsiz olan Brezilyalı, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Alex için maç öncesinde, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik." demişti.