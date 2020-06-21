Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş farka koştu: 5-1 /21 Haziran 2020 00:10

Beşiktaş farka koştu: 5-1

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor deplasmanına giden Beşiktaş rakibini 5-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

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Önceki haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın karşılaşmasında kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle rakibini deplasmanda 5- 1'lik farklı skorla devirdi.

Beşiktaş, Denizli'de golü erken buldu. 10. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı.
Beşiktaş Denizlispor

Siyah-Beyazlı oyuncular arkadaşları Burak Yılmaz'ın gol sevincine böyle iştirak etti.

Ev sahibi Denizlispor ikinci yarının başında beraberliği buldu. 53. dakikada topla buluşan Estupinan sol çaprazdan hızla içeri girdi ve topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun bacaklarının arasından filelerle buluşturarak 1-1'lik beraberliği getirdi. 

BEŞİKTAŞ SON YARIM SAATTE GOL OLDU YAĞDI

Beşiktaş son 30 dakikada farka koştu Maçın 53. dakikasında skor 1-1'i gösterirken Beşiktaş son yarım saatte farka koştu.

61. dakikada Gökhan Gönül takımını 2-1'lik üstünlüğe taşırken 67. dakikada N'Koudou  güzel bir golle durumu 3-1'e getirdi. 75. dakikada Adem Ljajic takımın dördüncü golünü atarken 78. dakikada ise Abdoulay Diaby  Beşiktaş'ı 5-1'lik skora taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş son 30 dakikada bulduğu üst üste gollerle Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Denizlispor 31 puanda kalırken, Beşiktaş ise 47 puana ulaştı.
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