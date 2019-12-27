Beşiktaş farklı galibiyet alarak 3 puan aldı

Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Gençlerbirliği 11. dakikada Nadir Çiftçi’nin, 36. dakikada Yasin Pehlivan’ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.







23. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Karius çıkarırken top Ayite’nin önüne düştü ve onun vuruşuyla Gençlerbirliği deplasmanda öne geçmeyi başardı: 0-1. Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. Vida 49’da beraberliği sağladı. Siyah beyazlılar Nkoudou ile 60. dakikada 2-1 öne geçti. Oğuzhan 74’te skoru 3-1 yaptı. Uzatma dakikalarında Atiba’nın golü skoru belirledi: 4-1







Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşılaşmasına 4 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco’nun yanı sıra, cezalı Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer alamadı. Fenerbahçe maçında ilk 11’de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi. Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N’Koudou’yu ilk 11’de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekibin savunmasında görev alan Victor Ruiz, 8 maç sonra oynama şansı buldu.





İLK 11’LER





Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N’Koudou, Diaby, Ljajic, Umut





Gençlerbirliğ: Ertaç, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Yasin, Sessegnon, Nadir, Ayite, Candeias, Sefa





TARAFTARLARDAN ‘VAR’ TEPKİSİ





Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, “VAR’ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı” ve “VAR’ı açıkla, sabrımızı taşırma” tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlılar ayrıca “Kadına şiddete dur de” pankartı açtı. Tribünlerde büyük boşluklar görüldü.





Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.