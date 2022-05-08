Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Maçın henüz 6. dakikasında Fenerbahçe Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu 9. dakikada Batshuayi gole çeviremedi.
31. dakikada ise bir başka penaltı vuruşu kazanan Beiktaş'ta toğun başına geçen Ghezzal topu ağlara gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlik tamamlanırken maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.
Böylelikle Fenerbahçe puanını 69'a yükseltirken, Beşiktaş ise 55 puana çıktı.
Puan Durumu