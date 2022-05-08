Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı /08 Mayıs 2022 21:11

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Maçın henüz 6. dakikasında Fenerbahçe Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu 9. dakikada Batshuayi gole çeviremedi.

31. dakikada ise bir başka penaltı vuruşu kazanan Beiktaş'ta toğun başına geçen Ghezzal topu ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlik tamamlanırken maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Böylelikle Fenerbahçe puanını 69'a yükseltirken, Beşiktaş ise 55 puana çıktı.

Puan Durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:19:09