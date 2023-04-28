Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi hakemin değiştirilmesini talep etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbide yapay zeka ile ataması yapılan hakem Ali Şansalan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Siyah-Beyaz’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan’ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız” denildi.



Açıklamada, “Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere geçit yok” başlığıyla yayımlanan açıklamada, hakem Ali Şansalan hakkında "Başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz" ifadelerine yer verilerek hakemin değişmesi talep edildi.