Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi hakemin değiştirilmesini talep etti /28 Nisan 2023 21:48

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi hakemin değiştirilmesini talep etti

Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde, Galatasaray ile yapacağı maçı yönetecek hakem Ali Şansalan’a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Şansalan hakkında yapılan ‘spekülasyonlardan’ olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağına yer verilerek “Sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan’ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz” denildi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbide yapay zeka ile ataması yapılan hakem Ali Şansalan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-Beyaz’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan’ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız” denildi.

Açıklamada, “Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere geçit yok” başlığıyla yayımlanan açıklamada, hakem Ali Şansalan hakkında "Başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz" ifadelerine yer verilerek hakemin değişmesi talep edildi.
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