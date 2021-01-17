Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri açıklandı /17 Ocak 2021 18:58

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri açıklandı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray bir kez daha kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geliyor.Siyah-beyazlı ekip ligde averajla liderliği elinde bulundururken, Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.

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Galatasaray ile sahaya çıkmadan önce oynadığı altı maçı da kazanmayı bilen Beşiktaş galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise, son altı sezonda oynadığı 21 derbi maçın sadece üçünü kazanabildi. 

İstatistiklere göre, Beşiktaş 17 maçın 11'inden galibiyet, dördünden yenilgi, ikisinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ise 10 galibiyet elde etti. 

Vodafone Park'ta oynana maçın hakemi Cüney Çakır. VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen. TSİ 19.00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İşte maçın 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Yedekler: Utku, Serdar, Nsakala, Necip, Ljajic, Dorukhan, Kartal, Mensah, Nkoudou, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne
Yedekler: Fatih, Babel, Linnes, Donk, Kerem, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim
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