Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri açıklandı

Galatasaray ile sahaya çıkmadan önce oynadığı altı maçı da kazanmayı bilen Beşiktaş galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise, son altı sezonda oynadığı 21 derbi maçın sadece üçünü kazanabildi.







İstatistiklere göre, Beşiktaş 17 maçın 11'inden galibiyet, dördünden yenilgi, ikisinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ise 10 galibiyet elde etti.





Vodafone Park'ta oynana maçın hakemi Cüney Çakır. VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen. TSİ 19.00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.





İşte maçın 11'leri:





Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yedekler: Utku, Serdar, Nsakala, Necip, Ljajic, Dorukhan, Kartal, Mensah, Nkoudou, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın





Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne

Yedekler: Fatih, Babel, Linnes, Donk, Kerem, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli





Teknik Direktör: Fatih Terim