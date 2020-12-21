Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı /21 Aralık 2020 21:50

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programlarını açıkladı.

19. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig takımları yoğun takvime hazırlanıyor. Salgın nedeniyle sıkışan takvimdeki hafta için mesailerinin ilki yarın akşam başlıyor. Futbolseverler 7 günde 20 maç izleyecek.

Ancak bu süreç, maç takvimininin en yoğun bölümü değil. Futbol Federasyonu, Ocak ayında oynanacak 6 maç haftasının programını açıkladı.

Yeni yılın ilk 25 gününün 19'unda Süper Lig maçı oynanacak. 2 Ocak'ta 16. hafta maçlarıyla başlayacak maraton, 25 Ocak'ta tamamlanacak 21. hafta maçlarıyla sona erecek.

Yaklaşık 4 haftada 7 maç haftasına sahne olacak süreçte, büyük bir mücadele de var. 19. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray maçı, 17 Ocak Pazar günü oynanacak.

Tarihinde ilk kez 42 haftada tamamlanacak Süper Lig'de, sezonun ikinci yarısında 6 hafta içi mesai daha var.
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