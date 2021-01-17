Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba, Ghezzal (Mensah), Oğuzhan Özyakup (N'Koudu), Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (E.Kılınç), Oğulcan Çağlayan(E.Akbaba), Belhanda (Babel), Arda Turan (Donk), Diagne
Sarı kartlar: Dk. 13 Arda Turan, Dk. 34 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 22 Rosier (Beşiktaş)
Kırmızı: Diagne (GS)
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
59. dakikada Montero'ya faul yapan Diagne kırmızı kart gördü.
Beşiktaş 1 kişi fazla oynamanın verdiği avantajla daha baskılı gözüktü.
64. dakikada Rosier'in şutu dışarı gitti.
79. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Josef köşeden ağları görrdü: 1-0.
90. dakikada Larin'in pasında N'Koudu skoru 2-0 yaptı.
Bu sonuç Beşiktaş'ın liderliğini perçinledi.