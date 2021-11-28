Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş-Giresunspor maçı 4. Gol olmalı /28 Kasım 2021 15:12

Beşiktaş-Giresunspor maçı 4. Gol olmalı

Giresunspor, Beşiktaş karşısında 90. dakikada tartışmalı bir golle 4-0 öne geçti. Gol öncesi sakatlanan kaleci Mert Günok kendini yere bırakmıştı.

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ANALİZ

Gol
Gol futbolun altın meyvesi.
Gol dünyalık hazzın zirvesi.
Gol başarının simgesi.
Gol, gol, gol...
Evet gol için futbol oynanır. Yüzbinler gol için hop oturup hop kalkar. Maç bitiminde gönül verdiğin takım fazla gol atmışsa keyifler yerinde olurken az gol atmışsa kalpler kırık yüzler asık olur.
Fakat futbolu güzelleştiren sadece gol değildir. Bilinmemezlik, centilmenlik, dostluk, birliktelik, şarkılar-türküler gibi etkenler de futbolu güzelleştirirler.
Dün akşam Beşiktaş Giresunspor maçını açtığımda Giresunspor 3-0 önde ve rakibi 10 kişi kalmıştı. Giresunspor kaptığı topla gol pozisyonuna girecekken Beşiktaşın kalecisi fena bir şekilde sakatlanarak yere düştü. Buna rağmen atak devam etti pas verildi kalesine dönemeyen, sakatlanıp yerde acı içinde kıvranan kaleciye rağmen hemde 3-0 öndeyken gol atıldı.


Top kaleye girene kadar hatta başlama vuruşu yapılana kadar inanamadım. İnsana hayatı boyunca bazen bir fırsat gelir cinsinden bir olay Giresunspor'lu oyuncunun başına geldi ve o oyuncu topu taca atıp hayatının golünü atacakken sıradan basit, takımına hiç bir yararı olmayan o golü attı.
Halbuki o topu taca atsaydı bugün dünyada manşetlerde olabilirdi. O golü atmasaydı insanlığın golden daha önemli olduğu anlaşılabilirdi. O golü atmasaydı rakiplerinin saygısını kazanıp belki de Giresunspor'un ligde kalmasını sağlayabilirdi.
Dilerim o gol nihayetinde Giresunspor camiasına atılmış olmasın
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