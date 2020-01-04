Beşiktaş golcü oyuncuyu renklerine bağladı

Beşiktaş, ara transfer dönemi için Ekvadorlu golcü Enner Valencia’yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamak için kulübü Tigres’le anlaştı.Hem forvet hem de kanat hattında forma giyebilmesi sebebiyle Abdullah Avcı’dan onayı alan 30 yaşındaki futbolcuyla yarım sezon için 1.1 milyon Euro’ya el sıkışıldığı belirtildi.





Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, gözünü Meksika ekibi Tigres’in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’ya dikmişti. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 2 haftadır görüşmelerde bulunan Kara Kartal, tecrübeli golcüyle el sıkıştı.





Fanatik'in haberine göre yönetim, hem merkez forvette hem de kanat bölgesinde forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı’dan da olumlu rapor alan yıldız için kulübü Tigres’le de teması kurdu.





Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’dan 2017 yılında 5.5 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Tigres’e giden yıldız ismi, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak için kulübüyle anlaştı. Oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü, Meksika kulübünün bu madde için sözleşmeye 6 milyon Euro yazılmasını istediği kaydedildi. Ek olarak Siyah-Beyazlılar’ın, deneyimli ismi de yarım sezon için 1.1 milyon Euro’ya (Yaklaşık 7.3 milyon TL) ikna ettiği bildirildi.





Kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle transfere bütçe ayırabilmesi için ilk olarak oyuncu göndermesi gereken Beşiktaş’ın, satışı yapması sonrasında Enner Valencia’yı duyurmayı planladığı ifade edildi.