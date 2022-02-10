Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş-Göztepe maçında kazananı penaltılar belirledi /10 Şubat 2022 23:48

Beşiktaş-Göztepe maçında kazananı penaltılar belirledi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Göztepe çeyrek final için mücadele etti. Kazananı ise penaltı atışları belirleri

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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son çeyrek finalistin belirleneceği maçta Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma devreleri golsüz geçilen maçta kazananı seri penaltı atışları belirledi.

İlk penaltıyı kullanan Beşiktaşlı Pjanic'in şutunu Göztepe kalecisi İrfan Can kurtardı. Göztepe'nin ilk penaltı vuruşunu kullanan Di Santo'nun şutu ise üst direkte patladı.

Kalan penaltılarda Beşiktaş Batshuayi, Vida ve Atiba'nın ayağından 3 gol buluken Göztepe'nin golü ise Wilker Angel'den geldi.

Göztepeli Berkan ve Lourency'nin penaltı vuruşlarını ise Beşiktaş kalecisi Ersin kurtarmayı başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ekip oldu.
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