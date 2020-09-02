Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş hazırlık maçında tat vermedi: 1-0 /02 Eylül 2020 00:43

Beşiktaş hazırlık maçında tat vermedi: 1-0

Spor Toto Süper Lig öncesinde Demir Grup Sivasspor ile bir hazırlık maçı yapan Beşiktaş sahadan 1-0 yenik ayrılan taraf oldu.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir turnuvada Demir Grup Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuvaya katıldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. 

Müsabakaya ev sahibi ekip, Utku, Necip, Wellinton, Roco, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, Nkoudou, Larin 11’i ile başladı. Demir Grup Sivasspor’da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, Samassa, Goiano, Camara, Barış, Uğur, Hakan, Claudemir, Ninga, Erdoğan, Felix, Yatabare ile maça başladı. Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken, müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı. 

İkinci yarının son anlarında Demir Grup Sivasspor’da Yatabare gol perdesini aralayan isim oldu. 90. dakikada Erdoğan’ın pasında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yatabare takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş oldu.

Müsabaka Demir Grup Sivasspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.
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