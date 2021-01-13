Beşiktaş ile Çaykur Rizespor'un kupa mesaisinde tek gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı. Beşiktaş'a turu getiren golü, 85. dakikada Larin attı.





Beşiktaş karşılaşmaya Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Mensah, N'Koudou 11'i ile çıktı.





Çaykur Rizespor ise maça Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan, Yasin Pehlivan, Donsah, Michalak, Andrade, Kemal Rüzgar 11'i ile başladı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.





Beşiktaş'a turu getiren gol, 85. dakikada Larin ile geldi. Beşiktaş sağ kanattan Oğuzhan ile köşe vuruşu kullandı. Necip Uysal'ın ön direkte dokunduğu topa arka direkteki Cyle Larin vurdu ve ağlarla buluşturdu. Beşiktaş son dakikalarda 1-0 öne geçti.





Karşılaşma, 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ve çeyrek final biletini siyah beyazlı takım aldı.