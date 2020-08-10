Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi 13.00’de başlayan kura çekiminin ardından belli oldu.







Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan temsilcisi PAOK oldu. Maçın ev sahibi Yunan ekibi olacak ve mücadele 25 ya da 26 Ağustos’ta Selanik’te oynanacak.





UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş’ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.





Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).