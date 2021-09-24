Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş İzmir'de liderliği devretti /24 Eylül 2021 22:22

Beşiktaş İzmir'de liderliği devretti

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle çok sayıda eksikle İzmir'e giden Beşiktaş, 1-0 geçtiği maçta Altay'a 2-1 yenilerek liderliği İzmir ekibine bıraktı.

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Beşiktaş 11 eksikle gittiği Altay deplasmanından yenik döndü. Öne geçen Beşiktaş skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş bu sezon ilk kez mağlup olurken Altay liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, Beşiktaş'ı konuk etti.

11 eksiği bulunan Beşiktaş, İzmir deplasmanına birçok oyuncusundan yoksun gitti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında gelen gollerle Altay 2-1 kazandı.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Altay karşısında bir yıldızını daha kaybetti. Sakatlık geçiren Miralem Pjanic 31. dakikada yerini Güven Yalçın'a devretti.

İkinci yarıda dakikalar 47'yi gösterdiğinde Beşiktaş öne geçti. Oyuna sonradan giren Güven Yalçın'ın attığı golle Sergen Yalçın'ın ekibi ikinci yarının başında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Beşiktaş'ın öne geçtiği maçta Altay'ın beraberlik yanıtı gecikmedi. 57. dakikada soldan çizgiye inen Bamba pasını Kappel'e çevirdi ve onun vuruşunda top filelerle buluştu. Altay bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede gol fırsatları ararken Altay son anlarda üstünlüğü ele geçirdi.

88. dakikada, ilk golün asistini yapan Bamba bu kez topu filelere yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş yenilgiyi tattı, liderlik koltuğunu Altay'a devretti

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 14 puanda kaldı.

15 puana yükselen Altay ise ligin zirvesine yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.

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