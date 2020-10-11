Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş - Karagümrük maçında gol yağmuru /11 Ekim 2020 17:58

Beşiktaş - Karagümrük maçında gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasındaki hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Karagümrük mücadelesinde tam 7 gol vardı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçerken, Fatih Karagümrük'ün bulduğu gollerle ilk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 3 gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın golleri:

16' Josef de Souza (Beşiktaş)

26' Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

30' Yannis Salibur (Karagümrük)

36' Mevlüt Erdinç (Karagümrük)

46' Cyle Larin (Beşiktaş)

48' Cyle Larin (Beşiktaş)

57' Vincent Aboubakar (P) (Beşiktaş)

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