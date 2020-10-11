Beşiktaş - Karagümrük maçında gol yağmuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçerken, Fatih Karagümrük'ün bulduğu gollerle ilk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında 3 gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Maçın golleri:
16' Josef de Souza (Beşiktaş)
26' Atiba Hutchinson (Beşiktaş)
30' Yannis Salibur (Karagümrük)
36' Mevlüt Erdinç (Karagümrük)
46' Cyle Larin (Beşiktaş)
48' Cyle Larin (Beşiktaş)
57' Vincent Aboubakar (P) (Beşiktaş)