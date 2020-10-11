Beşiktaş - Karagümrük maçında gol yağmuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı.





Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçerken, Fatih Karagümrük'ün bulduğu gollerle ilk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.





Maçın ikinci yarısında 3 gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.





Maçın golleri:





16' Josef de Souza (Beşiktaş)





26' Atiba Hutchinson (Beşiktaş)





30' Yannis Salibur (Karagümrük)





36' Mevlüt Erdinç (Karagümrük)





46' Cyle Larin (Beşiktaş)





48' Cyle Larin (Beşiktaş)





57' Vincent Aboubakar (P) (Beşiktaş)



