Beşiktaş-Karagümrük maçında tam 5 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük'ü Vodafone Park'ta ağırladı.



Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar maçın 17. dakikasında yeni transferi Weghorst ile 1-0 öne geçti.



34. dakikada ise N'Koudou sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.



İlk yarı bu skorla sona ererken maçın 50. dakikasında Beşiktaş'ın yeni trasnferlerinden bir başkası olan Muleka farkı 3'e çıkartan golü kaydetti.



Bu golden sadece 3 dakika sonra ise Vavacars Fatih Karagümrük Diagne ile farkı 2'ye indirdi: 3-1.



Maçın 90. dakikada ise Rosier bulduğu golle skoru belirleyen isim oldu: 4-1.



Beşiktaş'ın maç içinde attığı 2 gol ofsayt nedeniyle skora yansımazken, yine siyah beyazlıların 2 şutu ise direkte patladı.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7'ye çıkartırken, geçtiğimiz haftayı bay geçen Karagümrük'ün ise henüz puanı bulunmuyor.



Siyah beyazlılar ligin 4. haftasında İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u ağırlarken, Karagümrük ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.















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