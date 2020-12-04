Beşiktaş-Kasımpaşa maçında 3 gol vardı

Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. 10 kişi kalan rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son 6 haftada 5. galibiyetini elde etti.





Vodafone Park'taki karşılaşmaya siyah-beyazlılar, baskılı başladı. Kanatlardan açık arayan Sergen Yalçın'ın takımı devrenin duraklama dakikalarında eşitliği bozdu.





Vincent Aboubakar'ın şutunda kaleci Ramazan'dan dönen topu önünde bulan Bernard Mensah, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.





Konuk Kasımpaşa 55. dakikada 10 kişi kaldı. Florent Hadergjonaj'ın, topla birlikte ilerleyen Georges-Kevin N'Koudou'ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.





Eksik rakibi karşısında daha fazla rahatlayan Beşiktaş, 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal yerden ceza alanına ortasını yaptı ve pozisyonu iyi takip eden Atiba Hutchinson, altıpasın hemen üzerinden gelişine yaptığı vuruşla ligdeki üçüncü golünü kaydetti.





Puan Durumu







