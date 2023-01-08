Beşiktaş, Kasımpaşa’yı golcüleriyle mağlup etti: 2-1

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa 3 puan için kozlarını paylaştı. Vodafone Park’ta dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar golcüleriyle 2-1 kazanmayı başardı.





Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da 28. dakikada Cenk Tosun’un golüyle 1-0 öne geçti. Salih Uçan’ın pasında ceza sahasında kaleci Ertuğrul’dan önce topa dokunan Cenk, bu golle birlikte Vodafone Park’ta en çok gol atan Larin ile sayısını eşitledi: 23.









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45+6’da Weghorst, Beşiktaş taraftarını coşturdu. Redmond’ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hollandalı forvet, yerden sert şutla fileleri havalandırdı: 2-0. Kasımpaşa ise 69. dakikada Ahmet ile umutlandı. Fall’un sağ kanattan yaptığı ortada Ahmet kafa vuruşunu yaptı, kaleci Mert dondu kaldı: 2-1.









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Farkı bire indirdikten sonra Kasımpaşa üç net pozisyonda skoru değiştiremedi. Beşiktaş ise Weghorst ile net pozisyonda farkı arttıramadı.





Bu sonucun ardından Beşiktaş 29 puan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 18 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada kaldı.





Ligin 19. haftasında Beşiktaş 14 Ocak Cumartesi günü Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Pazar günü sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.





İÇ SAHADA SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.





Medipol Başakşehir’e Vodafone Park’ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.









Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor’la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor’un ardından Kasımpaşa’ya da mağlup etti.





Beşiktaş, Dolmabahçe’deki son 5 maçında 11 puan topladı.





CENK TOSUN GOLLERE DEVAM EDİYOR

Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta göreve başlamasının ardından kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, 2 haftalık aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.





Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş’in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4’e yükseltti.





HangiKredi Ümraniyespor’a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.





WEGHORST 8. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti.





İlk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.





Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, HangiKredi Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu.





Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti.





SALİH, KONYASPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş’ta 82. dakikada sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.





Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.





Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.