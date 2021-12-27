Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Konya deplasmanında 90'da yıkıldı /27 Aralık 2021 22:26

Beşiktaş Konya deplasmanında 90'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinden deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, 90. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 yenika ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 39 çıkaran Konyaspor ise lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada rakibiyle arasındaki farkı 7'ye indirdi.

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Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yeşil-beyazlı takımın golünü 90. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Süper Lig'deki son dört maçını kazanan Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarladı.

Ligde oynadığı son 5 maçta ilk kez kaybeden Beşiktaş, 28 puanda kaldı. Lider Trabzonspor'un hemen arkasında yer alan Konyaspor ise puanını 39 yaptı.

Beşiktaş, 30 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altay'ı konuk edecek. Konyaspor ise aynı gün sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: Cumhuriyet

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