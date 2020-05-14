Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş krizde: Vodafone da çekiliyor! /14 Mayıs 2020 14:37

Beşiktaş krizde: Vodafone da çekiliyor!

Süper Lig'in dört büyük futbol kulübünden biri olan Beşiktaş'ta borç 3 milyarı aştı, gelirler düştü. Stadyuma ve formaya sponsor olan Vodafone da çekiliyor.

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Beşiktaş’ın ana sponsoru Vodafone, forma göğüs sponsorluğundan ayrılıyor. 2013'ten bu yana iki kez uzatılan anlaşma bu sezon sonu bitiyordu.

Vodafone mukavelede yer alan bir yıllık opsiyonu kullanmayacak. Mukavelenin uzatılması hâlinde bir yıl için kulübe 18 milyon TL ödenecekti. Beşiktaş, ekonomik kriz yaşanırken yeni sponsor bulmak zorunda.

BORÇ 3 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şubat ortasında yapılan 2020 yılının ilk divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçen sürede borç 3 milyar sınırını aştı.

Liglerin durduğu, Kartal Yuvası ve maç yayın gelirlerinin kesildiği dönemde zarar katlandı. Beşiktaş'ın 9 aylık zararı 246 milyon TL. Yıl sonuna kadar zararın 500 milyon TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "mali enkaz" diye niteledikleri tabloyu bir nebze düzeltebilmek maksadıyla bir yardım kampanyası planlamıştı.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasının benzeri için hazırlık yapan Beşiktaş'ta Koronavirüs salgını hesapları alt üst etti. 

İnsanların evlere kapandığı ve ekonomik olarak zorlandığı dönemde kampanya rafa kalkınca kriz tırmandı.
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