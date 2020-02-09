Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi hastaneye kaldırıldı /09 Şubat 2020 17:36

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin geçirdiği bir kaza sonrasında dirseğini kırdığı ifade edildi. Çebi hastaneye kaldırıldı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."
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