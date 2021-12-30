Beşiktaş kupada renkdaşını 1-0'la geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.Beşiktaş, ikinci yarıda Atiba Hutchinson'un 61. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Altay ise kupadan elendi.