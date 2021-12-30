Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş kupada renkdaşını 1-0'la geçti /30 Aralık 2021 23:06

Beşiktaş kupada renkdaşını 1-0'la geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı rengi taşıyan iki ekibin mücadelesinde Beşiktaş ile Altay, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Altay kupadan elendi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

Beşiktaş, ikinci yarıda Atiba Hutchinson'un 61. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Altay ise kupadan elendi.
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