Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş kupadan sonra ligde de kazanamadı /07 Mart 2022 22:59

Beşiktaş kupadan sonra ligde de kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Maçın 35. dakikasında Medipol Başakşehir, Trezuguet'nin golüyle 1-0 öne geçen taraf oldu.

Beşikta ise bu gole 41. dakikada Güven Yalçın'ın gölüyle karşılık verdi: 1-1.

İlk yarının sonuna eklenen uzatma dakikalarında Medipol Başakeşehir bu defa da Okaka ile bir gol buldu ve devre 2-1'lik skorla sona erdi.

Beşiktaş ikinc yarının 54. dakikasında Kenan Karaman ile bir gol daha buldu ve skora bir kez daha denge geldi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Böylelikle Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek Zirrat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından kendi sahasında yine galip gelemeyerek aldığı beraberlik sonrası 45 puana çıkarken, Medipol Başakşehr ise puanını 47'ye yükseltti.

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