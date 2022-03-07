Beşiktaş kupadan sonra ligde de kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.





Maçın 35. dakikasında Medipol Başakşehir, Trezuguet'nin golüyle 1-0 öne geçen taraf oldu.





Beşikta ise bu gole 41. dakikada Güven Yalçın'ın gölüyle karşılık verdi: 1-1.





İlk yarının sonuna eklenen uzatma dakikalarında Medipol Başakeşehir bu defa da Okaka ile bir gol buldu ve devre 2-1'lik skorla sona erdi.





Beşiktaş ikinc yarının 54. dakikasında Kenan Karaman ile bir gol daha buldu ve skora bir kez daha denge geldi: 2-2.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.





Böylelikle Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek Zirrat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından kendi sahasında yine galip gelemeyerek aldığı beraberlik sonrası 45 puana çıkarken, Medipol Başakşehr ise puanını 47'ye yükseltti.





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