Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, Lugano engelini 5-1'lik skorla geçti /29 Ağustos 2024 23:11

Beşiktaş, Lugano engelini 5-1'lik skorla geçti

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1'le geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.

İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

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