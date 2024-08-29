Beşiktaş, Lugano engelini 5-1'lik skorla geçti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.



İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.



Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.



