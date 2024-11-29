Beşiktaş Maccabi Tel Aviv karşısında dağıldı!

Bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kalırken, ilk galibiyetini alan Maccabi Tel Aviv puanını 3'e yükseltti.







Maccabi Tel Aviv, Gavriel Kanichowsky'nin golüyle karşılaşmada öne geçti. Osher Davida'nın, Arthur Masuaku'yu ekarte ederek sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Gavriel Kanichowsky, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.





Beşiktaş, Rafa Silva'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un savunmadan defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Rafa Silva, rakibini ekarte ederek hızla ilerledi ve ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Roei Mishpati'nin solundan ağlara gönderdi.







İlk yarıda uzatma dakikaları oynanırken Maccabi Tel Aviv, Dor Peretz'in golü ile maçta tekrar öne geçti. Weslley Patati'nin ceza alanında soldan içeri çevirdiği pasına hareketlenen Dor Peretz, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.





Beşiktaş, Ciro Immobile ile penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Semih Kılıçsoy'un ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta, Stav Lemkin'in topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ciro Immobile'nin yaptığı vuruşta Roei Mishpati gole izin vermedi.







UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş, Macaristan'da turnuvanın zayıf ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-1 kaybetti.Maccabi Tel Aviv'in gollerini 23. dakikada Gavriel Kanichowsky, 45+3. dakikada Dor Peretz ve 81. dakikada Weslley Patati kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 38. dakikada Rafa Silva'dan geldi. Beşiktaş, 71. dakikada Ciro Immobile'nin ayağından penaltı vuruşundan yararlanmadı.Maçın son bölümüne girilirken Maccabi Tel Aviv, Weslley Patati'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Dor Turgeman'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok topu uzaklaştırmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Weslley Patati, altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bu kez Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturdu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.